Las imágenes muestran a la menor inhalando y exhalando el vapor del dispositivo mientras una mujer, señalada presuntamente como su madre se lo acerca

Un video en el que una mujer presuntamente da un dispositivo de vapeo a una niña de dos años provocó indignación en redes sociales y llevó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) a iniciar una investigación por posible violencia infantil.

Las imágenes, difundidas en distintas publicaciones, muestran a la menor inhalando y exhalando el vapor del dispositivo mientras una mujer, señalada presuntamente como su madre, se lo acerca. En otro momento, la pequeña parece presentar dificultades para respirar, por lo que la adulta le da algunas palmadas en la espalda.

La persona que hizo pública la denuncia pidió ayuda para identificar a la mujer y lograr que las autoridades intervinieran para proteger a la niña. También solicitó que el caso llegara a familiares que pudieran hacerse cargo de la menor.

Fiscalía ordena estudios médicos y toxicológicos

La FGJE informó este lunes 16 de noviembre que abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

Como parte de las diligencias, agentes realizaron entrevistas y ordenaron estudios médicos y toxicológicos a la menor, con el propósito de conocer su estado de salud y establecer si estuvo expuesta a alguna sustancia que pudiera ponerla en riesgo.

El caso también fue turnado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia que intervino para garantizar el bienestar y la protección integral de la menor.

Solicitan audiencia contra tres adolescentes

La Fiscalía señaló que solicitó a un juez de control especializado en justicia para adolescentes la celebración de una audiencia inicial para formular imputación por los delitos que correspondan contra tres adolescentes señaladas en la investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado la identidad de las personas involucradas ni precisado qué responsabilidad tendría cada una en los hechos.

Las diligencias continúan para determinar las circunstancias en las que se grabaron los videos y establecer posibles responsabilidades legales.

La Fiscalía indicó que el caso se atiende bajo el principio del interés superior de la niñez, que coloca la protección de la menor como prioridad.