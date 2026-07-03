Investigan a hombre por obligar a sus hijos a vender droga

La Fiscalía busca capturar a Nicolás "N", acusado de amenazar a sus tres hijos para que comercializaran cocaína, crack y marihuana en Chiapas

Este jueves, autoridades de Chiapas informaron sobre el caso de un padre de familia señalado por el delito de corrupción de menores.

De acuerdo con las autoridades del estado, el hombre forzaba a sus propios hijos a vender droga.

Según el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, se inició una carpeta de investigación por los hechos mencionados ocurridos el pasado 23 de junio.

Asimismo, detalló que el hombre, identificado como Nicolás "N", fue señalado por el delito contra sus hijos de 13, 14 y 17 años de edad.

"Les obligaba mediante amenazas, mediante violencia a que vendieran droga (como) cocaína, crack y marihuana", señaló Llaven Abarca.

El fiscal detalló que la denuncia fue realizada por los menores por forzarlos a vender la droga.

"(Por lo anterior) tenemos ya integrada la carpeta de investigación. "Hemos pedido la orden de aprehensión y vamos a ejecutar la misma para que Nicolás 'N' enfrente la justicia por el delito de corrupción de menores", señaló el fiscal.

De hallarse culpable, el hombre podría recibir una pena de hasta 36 años de cárcel.

De momento, el sujeto está prófugo de la justicia.