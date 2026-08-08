Investiga Salud brote de salmonelosis ligado a jalapeños

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EUA presume como fuente a un empacador de Nuevo León y a productores de Sinaloa

Tras una notificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) por un brote de salmonelosis ligado a chiles jalapeños con posible origen en Nuevo León y productores de Sinaloa, la Secretaría de Salud (SSa) de México informó este jueves que ya lleva a cabo una investigación y que en los próximos días se darán a conocer los resultados de las pruebas de laboratorio.

En un comunicado, la Secretaría de Salud informó que el 31 de julio de 2026, la autoridades de la FDA notificaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) "sobre un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con chiles jalapeños distribuidos por compañía Coast Citrus Distributors".

Mientras que el 5 de agosto se recibió una actualización del brote, que, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EUA., su investigación y la toma de muestras se encuentran en curso.

La SSa indicó que mediante el análisis de rastreo y el diagrama de distribución de la cadena de suministro, "la FDA presume como fuente al empacador en el estado de Nuevo León y a productores en el estado de Sinaloa en México".

Debido a ello, apuntó la nota, la Cofepris, de manera inmediata, inició una visita a la unidad de empaque en Nuevo León a partir del 5 de agosto y en esa visita se revisó la trazabilidad del producto, y la identificación de posibles factores de riesgo sanitario.

Además de que se tomaron muestras de producto para la determinación de E.coli y Salmonella spp.

En tanto, el Senasica, con la información compartida por la FDA, llevó a cabo "acciones de verificación" a unidades de producción certificadas en Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC).

Este jueves, los CDC de Estados Unidos advirtieron de un brote activo de salmonela vinculado a jalapeños procedentes de México, que por el momento ha reportado 345 casos, de los cuales 36 han requerido hospitalización.

Los casos se han reportado en 27 estados, la mayoría de ellos -más de 200- en Minnesota y Colorado, aunque el reporte indicó que el número de personas enfermas puede ser superior debido a que muchos se recuperan sin atención médica.

Una gran parte de los chiles fue a parar a las cadenas Chipotle y QDOBA, aunque los CDC precisaron que estos restaurantes ya retiraron los jalapeños afectados y ya no existe un riesgo para sus consumidores.

Este brote de salmonela trasciende al mismo tiempo que Estados Unidos registra un repunte de los casos de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, que superó en julio los 11,000 casos posibles por todo Estados Unidos, cuyas autoridades vinculan el brote a lechuga también procedente de México.