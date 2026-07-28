Investiga Fiscalía muerte del alcalde de Huamuxtitlán, Guerrero

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial si la causa de la muerte fue una herida de arma de fuego provocada por él mismo

La Fiscalía de Guerrero está investigando la muerte del alcalde del municipio de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, quien habría fallecido accidentalmente por una herida de arma de fuego provocada por él mismo, según informaron medios locales.

El Ministerio Público estatal anunció, en un comunicado, la apertura de una investigación para esclarecer estos hechos, aunque evitó confirmar de manera oficial la causa del fallecimiento del edil.

"Personal de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales se trasladan al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos", añadió la dependencia.

De acuerdo con la versión difundida por medios locales, el alcalde de Huamuxtitlán, del partido Movimiento Ciudadano, se provocó lesiones de manera "accidental" al manipular un arma de fuego, lo que le causó la muerte.

La coordinadora estatal de MC en Guerrero, Gaby Bernal, confirmó el fallecimiento de Méndez Flores a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que recordó al político como "un hombre de trabajo, de territorio, comprometido con Huamuxtitlán, cercano, solidario y de palabra".

"A su familia y amigos les externo mi más sincero pésame y solidaridad en estos momentos difíciles", afirmó.

Ninguna autoridad ha informado de manera oficial si la causa de la muerte fue una herida de arma de fuego provocada por él mismo.

Sin embargo, tras este fallecimiento, la Fiscalía de Guerrero se comprometió a realizar una investigación "con estricto apego a la ley" para esclarecer lo sucedido.