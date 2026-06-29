Investiga FGR red que intercambiaba drogas por armas en EUA

Con apoyo de la Interpol, detuvieron a David 'N' que presuntamente integraba una organización dedicada al tráfico transnacional de drogas y armamento.

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a la captura de David 'N', un presunto integrante de una organización criminal transnacional señalada por operar un esquema de intercambio de drogas por armas entre México y EUA.

De acuerdo con las indagatorias, la red criminal presuntamente trasladaba narcóticos de manera ilegal hacia territorio estadounidense, donde eran intercambiados por armas de fuego y cartuchos que posteriormente eran introducidos a México.

Como parte de las acciones derivadas de la investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), con apoyo de Interpol, cumplimentaron la orden de aprehensión en el puente fronterizo de Nogales, Sonora.

Lo vinculan a proceso por delincuencia organizada

Posteriormente, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso del imputado.

La autoridad judicial determinó iniciar proceso penal por su probable participación en el delito de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud con la finalidad de extraer del país narcóticos contemplados en el artículo 193 del Código Penal Federal.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.