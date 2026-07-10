Investiga FGR posible secuestro del 'Mayo' Zambada

De confirmarse dichas acciones, podrían tratarse de una serie de violaciones graves por los comentarios emitidos por autoridades estadounidenses

La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que se abrieron nuevas carpetas de investigación sobre el posible secuestro y posterior detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán Loera ante las posibles violaciones graves efectuadas por las autoridades estadounidenses.

Con base en un reportaje sobre estos hechos, la fiscal Ernestina Godoy mencionó que, si los hechos se originaron en el territorio mexicano, podría ser una acción que viole la soberanía del país.

"En el secuestro de "El Mayo" como una operación ejecutada en territorio mexicano, lo que estaría constituyendo una acción que afectaría la soberanía de nuestro país", enfatizó Godoy.

En este ejercicio periodístico se mencionó que, a través de una declaración del personal del FBI, se constató que dicha agencia estadounidense fue la responsable de la operación que dio como resultado la captura de estos líderes criminales.

La aeronave de los años setenta en la que fue trasladado "El Mayo" Zambada junto a uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán sufrió diversas modificaciones materiales, así como el plan de vuelo.

"Según dicha publicación el reportero tuvo acceso al interior de la aeronave que se ve lo que ellos mencionan como "marcas de forcejeo y ventanas estrelladas", explicó Godoy.

De confirmarse dichas acciones, podrían tratarse de una serie de violaciones graves por los comentarios emitidos por autoridades estadounidenses como el del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

"De confirmarse la información reciente de que el mismo FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada por el FBI para capturar y secuestrar en territorio mexicano, a una persona de nacionalidad mexicana para trasladarla y encarcelarla en otro país podríamos estar de cara a tres situaciones graves: Una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional Un pacto al margen de la ley Mentira de un diplomático estadounidense Esto se tradujo, según la fiscal, como una "transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en distintos tratados internacionales", por lo que se iniciaron nuevas indagatorias y solicitudes pertinentes para que las autoridades estadounidenses brinden la información requerida para así esclarecer lo sucedido. Identifican piloto de aeronave implicado en posible secuestro de "El Mayo" Zambada Durante la sesión de preguntas, la fiscal Ernestina Godoy también dio a conocer que, aunque el piloto responsable fue deportado, siguió cometiendo diversos delitos. "Fue detenido por portación de armas y fue entregado con base en la Ley de Seguridad Nacional al gobierno de Estados Unidos". El día de los hechos, la pista desde la que despegó el avión no contaba con autorización para operar y la aeronave presentaba medios de identificación alterados. La fiscal agregó que el piloto solicitó a la torre de control de Ciudad Juárez un código transponder para ingresar a Estados Unidos. También dio a conocer el 23 de julio de 2024 que Ovidio Guzmán se incorporó al programa de testigos protegidos de Estados Unidos. Dos días después se dio el cambio de medida cautelar sin notificar a las autoridades mexicanas.