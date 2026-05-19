Investiga FGR operativo en narcolaboratorio de Chihuahua

Al respecto, ya fueron entrevistados agentes de la Fiscalía estatal y elementos de la Sedena que habrían participado en tareas de seguridad tras el hallazgo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene una investigación por posibles irregularidades en el operativo realizado en Chihuahua, donde fue localizado un megalaboratorio de drogas sintéticas vinculado con la producción de narcóticos.

El vocero de la FGR, Ulises Lara, explicó que además de las indagatorias sobre la operación del laboratorio clandestino, también se analizan posibles delitos relacionados con ejercicio ilícito de atribuciones y asuntos de seguridad nacional.

FGR revisa actuación de autoridades y militares

De acuerdo con la Fiscalía, ya fueron entrevistados agentes de la Fiscalía de Chihuahua y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que habrían participado en tareas de seguridad perimetral tras el hallazgo del complejo clandestino.

La dependencia busca determinar si existió una investigación ministerial previa al operativo y si el despliegue se realizó conforme a los protocolos establecidos.

“Se busca verificar si existió o no la debida investigación ministerial previa al hallazgo y si el operativo se llevó de manera adecuada”, señaló Ulises Lara.

Accidente elevó tensión entre México y EUA

El 19 de abril, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua murieron en un accidente automovilístico cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.

Tras el hecho, comenzaron versiones sobre una presunta participación de la CIA en las investigaciones realizadas en territorio mexicano, situación que abrió cuestionamientos sobre la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad.

El Gobierno federal aseguró que no tenía conocimiento previo de la participación de funcionarios estadounidenses en tareas de campo, lo que podría representar una violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Hallazgo ocurrió en medio de presión por fentanilo

El laboratorio localizado en Morelos, Chihuahua, fue identificado como uno de los complejos de producción de drogas sintéticas más grandes detectados recientemente en México, con miles de litros de precursores químicos y equipo especializado.

La investigación ocurre mientras EUA mantiene presión sobre México para reforzar las acciones contra el tráfico de fentanilo y las operaciones de grupos criminales ligados al narcotráfico.