Investiga CNDH abusos policiales en protesta por agua

Las indagatorias abarcan desde el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar la movilización hasta detenciones de jóvenes

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación sobre los presuntos abusos policiales cometidos durante una multitudinaria protesta por el acceso al agua limpia en Guadalajara, que terminó con decenas de detenidos y denuncias de tortura, confirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

"La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como lo pedí ayer, ya está haciendo sus investigaciones", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, un día después de exigir que se esclarecieran las agresiones contra los jóvenes manifestantes.

Precisó que las indagaciones abarcan desde el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para dispersar la movilización hasta las detenciones de jóvenes que, según se denunció, fueron golpeados por agentes policiales.

Sheinbaum añadió que la Secretaría de Gobernación acompaña las investigaciones dentro del ámbito de sus atribuciones, aunque no ofreció detalles sobre posibles responsables o avances en las pesquisas.

La protesta tuvo lugar el pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde miles de personas salieron a las calles para exigir soluciones ante la mala calidad del agua que reciben en sus hogares, una problemática que afecta desde hace meses a numerosas colonias de la zona metropolitana.

La movilización terminó en enfrentamientos frente a la residencia oficial del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, donde agentes antimotines utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra manifestantes.

Las autoridades estatales reportaron inicialmente 39 detenidos, quienes posteriormente fueron liberados, aunque algunos continúan sujetos a procedimientos legales. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias, agresiones y presuntos actos de tortura.

Lemus reconoció que durante el operativo se cometieron "graves errores", admitió el uso excesivo de la fuerza y anunció investigaciones internas para determinar responsabilidades.

Sobre la crisis de abastecimiento, la mandataria informó que el miércoles sostuvo una reunión con la Conagua, que le presentó dos proyectos técnicos para atender los problemas de suministro en Jalisco.

Explicó, asimismo, que solicitó una revisión adicional de las propuestas antes de discutirlas con el gobernador y definir qué recursos podría aportar el Gobierno federal.

"Espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes de Jalisco", señaló.

La crisis del agua en Guadalajara ha provocado protestas por el deterioro de la calidad del suministro, mientras los habitantes reclaman soluciones ante la llegada de agua turbia y con mal olor a sus viviendas.