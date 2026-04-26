Investiga Chihuahua operativo con nueva unidad y fiscal designada

Tendrá la tarea de esclarecer cada etapa del operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril, en el cual autoridades desmantelaron un narcolaboratorio.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció la creación de una unidad especializada de investigación para esclarecer los hechos ocurridos entre el 17 y el 19 de abril, relacionados con un operativo que derivó en el desmantelamiento de uno de los mayores laboratorios de drogas sintéticas en el país.

La decisión se tomó tras una reunión con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el desarrollo del operativo y la necesidad de garantizar transparencia en las indagatorias.

¿Por qué se crea la unidad especial?

El nuevo grupo tendrá como objetivo principal revisar a detalle el operativo antidrogas, así como integrar las carpetas de investigación vinculadas a los hechos registrados en el municipio de Morelos

La gobernadora señaló que el caso requiere un enfoque especializado debido a su complejidad, por lo que se busca concentrar en un solo equipo el análisis técnico y jurídico de lo ocurrido, además de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.

¿Quién encabezará la investigación?

Como parte de la estrategia, Wendy Paola Chávez Villanueva fue designada para liderar la unidad especializada. Actualmente se desempeña como fiscal en atención a mujeres víctimas del delito, y su perfil fue considerado clave para conducir las indagatorias.

La funcionaria será la encargada de informar sobre los avances del caso, mientras que el gobierno estatal limitará las declaraciones públicas para no interferir en el desarrollo de la investigación.

¿Qué ocurrió en el operativo de abril?

Entre el 17 y el 19 de abril, autoridades localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio de gran escala dedicado a la producción de metanfetaminas, considerado uno de los más relevantes detectados en México por su capacidad operativa.

La nueva unidad tendrá la tarea de esclarecer cada etapa del operativo, desde su planeación hasta sus resultados, con el objetivo de dar certeza sobre lo ocurrido y reforzar la coordinación entre autoridades estatales y federales.

El gobierno estatal indicó que se priorizará la transparencia y el rigor en las indagatorias, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones y la colaboración en materia de seguridad.