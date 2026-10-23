Invertirá Gobierno 763 mdd en 20 parques industriales

El corredor Frontera Norte, que comprende Coahuila y Nuevo León, concentra 10 de los 20 parques anunciados por el Gobierno federal

La operación de 20 nuevos parques industriales en el país incorpora a Coahuila y Nuevo León en la estrategia para ampliar la infraestructura productiva, atraer empresas y generar empleos.

La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) presentó este jueves durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum los nuevos complejos, que representan una inversión inicial de $763 millones de dólares, una superficie de 4.6 millones de metros cuadrados para naves industriales y la expectativa de recibir 175 empresas, con 32,127 empleos.

El corredor Frontera Norte, que comprende Coahuila y Nuevo León, concentra 10 de los 20 parques anunciados. De acuerdo con las cifras presentadas por la asociación, esa región contempla ocho municipios impactados, 3.16 millones de metros cuadrados de superficie industrial, 75 empresas esperadas y 26,800 empleos.

El norte concentra la mayor parte de los proyectos

La distribución presentada por AMPIP contempla cuatro corredores industriales. Además de Frontera Norte, se incluyen cinco parques en el corredor del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tres en el Bajío y dos en la región Frontera-Golfo de California.

Los cinco proyectos vinculados al AIFA abarcan Ciudad de México y Estado de México. En conjunto, consideran 166,000 metros cuadrados de superficie industrial, 26 empresas y 1,727 empleos esperados.

En el Bajío, los tres parques se distribuirán entre Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. La previsión es habilitar 915,000 metros cuadrados, recibir 54 empresas y generar 1,500 puestos de trabajo.

Por su parte, los dos parques del corredor Frontera-Golfo de California, ubicados en Baja California, contemplan 399,000 metros cuadrados, 20 empresas y 2,100 empleos.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein anuncia la construcción de 20 parques industriales, con inversión superior a 763 millones de dólares por parte de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Son 40 de los 100 complejos previstos en el Plan México; estarán ubicados en ocho entidades de la República para crear más de 32 mil empleos. — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 22, 2026 En total, los proyectos anunciados tienen vocación para actividades relacionadas con alimentos, dispositivos médicos, electrónica, centros de distribución y comercio electrónico. Durante la presentación, David O’Donnell, presidente del Consejo Directivo de AMPIP, sostuvo que la construcción y operación de estos espacios refleja la confianza del sector privado en el país. “Detrás de estas inversiones hay algo fundamental, la confianza de empresarios que creen en México y que invertimos en México”, afirmó Donnell. Señaló que la asociación agrupa a 143 asociados en 28 estados, con una red de 493 parques que albergan alrededor de 4,000 empresas y generan 3.8 millones de empleos. También informó que sus asociados prevén invertir $4,600 millones de dólares en parques industriales durante 2026. La cifra corresponde a la inversión que la asociación atribuye a sus integrantes para este año, distinta de la inversión inicial reportada para los 20 nuevos parques. Destacó que estos desarrollos son relevantes para sectores estratégicos de América del Norte, como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial, maquinaria y equipos industriales. “Cuando una empresa decide invertir en México, fortalece mucho más que una planta industrial”, señaló. Explicó que estas inversiones también conectan a trabajadores, proveedores, universidades, comunidades y mercados. Plan México alcanza 40 de los 100 parques previstos Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, explicó que el compromiso del Gobierno federal es concluir la administración con 100 parques industriales nuevos. “Dentro del Plan México está el compromiso de terminar la administración de la presidenta con 100 parques industriales nuevos”, indicó Escobedo. Recordó que en febrero se presentó una primera entrega de 20 parques y que el anuncio de este jueves suma otros 20, con lo que el avance alcanza el 40 por ciento de la meta. Escobedo detalló que los nuevos complejos abarcan ocho entidades federativas y 17 municipios, con una inversión superior a los $670 millones de dólares, de acuerdo con su declaración durante el acto. O’Donnell afirmó que México cuenta con ventajas para atraer empresas que buscan cadenas de suministro más seguras, resilientes y cercanas a sus mercados. Describió una red industrial en la que distintas regiones cumplen funciones complementarias: la Ciudad de México como centro de consumo y logística; Guadalajara como polo de innovación; Monterrey como centro de producción; el Bajío como región manufacturera, y la frontera como plataforma de exportación. Bajo esa perspectiva, los parques industriales no solo aportan espacio para nuevas plantas, sino que también pueden facilitar la llegada de proveedores y fortalecer las cadenas productivas vinculadas al comercio regional. “Cuando México produce, México prospera”, concluyó.