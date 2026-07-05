Inundaciones afectan carreteras México-Puebla y México-Texcoco

Uno de los puntos más afectados se localiza sobre la carretera federal México-Puebla y la avenida de Las Torres en el paraje conocido como La Olympia

Una intensa lluvia registrada la tarde de este sábado provocó severas afectaciones en el municipio de La Paz, Estado de México, particularmente sobre las carreteras federales México-Puebla y México-Texcoco, donde el aumento en los niveles de agua complicó la circulación vehicular y generó preocupación entre habitantes y automovilistas.

Las precipitaciones forman parte del temporal que afecta al centro del país y que durante las últimas horas ha provocado inundaciones, encharcamientos y problemas de movilidad en diversos municipios del oriente del Valle de México.

La México-Puebla registra una de las principales afectaciones

De acuerdo con reportes difundidos durante la tarde de este sábado, uno de los puntos más afectados se localiza sobre la carretera federal México-Puebla y la avenida de Las Torres, en el paraje conocido como La Olympia, donde el agua acumulada comenzó a afectar la circulación de vehículos.

Videos compartidos en redes sociales muestran fuertes corrientes de agua descendiendo desde las zonas serranas, así como el desbordamiento de agua proveniente de la red de alcantarillado, situación que complicó el tránsito en la zona.

Otro de los puntos con afectaciones se ubica sobre la carretera federal México-Texcoco, a la altura de la parada conocida como La Ford, donde usuarios reportaron un incremento acelerado en el nivel del agua conforme avanzó la lluvia.

Las imágenes difundidas muestran vehículos avanzando con dificultad debido a los encharcamientos, mientras que algunos automovilistas optaron por detener su marcha para evitar quedar varados.

Autoridades mantienen vigilancia ante posibles afectaciones adicionales

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas o vehículos arrastrados por la corriente; sin embargo, la lluvia continuaba durante la tarde de este sábado, por lo que las autoridades mantenían monitoreo permanente en las zonas afectadas.

Asimismo, se mantenía la incertidumbre sobre posibles afectaciones en las partes bajas de las colonias Valle de Los Pinos y Valle de los Reyes, sectores que históricamente presentan problemas de inundación durante eventos meteorológicos intensos.

Las autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por vialidades inundadas, mantenerse informada a través de canales oficiales y extremar precauciones mientras continúan las lluvias en el oriente del Estado de México.