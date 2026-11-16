Tras un reporte recibido en la línea 9-1-1, las autoridades arribaron de inmediato a la colonia San Diego para neutralizar el riesgo.

Un hombre fue detenido en Culiacán tras la oportuna intervención de elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, adscritos al Grupo Especializado en Atención a Violencia Familiar y de Género (GEVIFyG), quienes atendieron un reporte de emergencia recibido a través de la línea 9-1-1.

El despliegue policial se originó mientras los uniformados realizaban labores de vigilancia y fueron alertados sobre un incidente de violencia familiar con presencia de un arma de fuego en un domicilio de la colonia San Diego. Al arribar de inmediato al lugar, los agentes ubicaron al presunto agresor portando un arma de fuego.

Aseguramiento de indicios y puesta a disposición

Durante la revisión protocolaria, las autoridades aseguraron al hombre detenido una pistola calibre 9 mm con un cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, una bolsa de plástico con aparente metanfetamina y una motocicleta marca Italika.

Hasta el momento, las autoridades no dieron detalles sobre el nombre del detenido, por lo que no se especificó ninguna información personal en torno al presunto responsable.

Sin embargo, el imputado, así como los indicios decomisados, quedaron a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica conforme a la ley.