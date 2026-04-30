Interpol emite ficha roja contra suegra de Carolina Flores

Las autoridades mexicanas llamaron a la colaboración ciudadana y a organismos de seguridad extranjeros a aportar cualquier dato que ayude a dar con su paradero

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha formalizado una notificación roja para la localización y detención inmediata de Erika María "N", señalada como la presunta responsable del feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez.

Con esta medida, la mujer se convierte en una de las personas más buscadas a nivel global, con un cerco policial extendido en más de 190 países. El objetivo de la alerta es su captura con fines de extradición para que sea presentada ante los tribunales mexicanos.

Detalles del crimen en Polanco

El caso, que ha generado una profunda indignación en la opinión pública, se remonta al pasado 15 de abril. Carolina Flores Gómez fue hallada sin vida y con evidentes signos de violencia en un domicilio ubicado en la zona de Polanco, una de las áreas más exclusivas de la Ciudad de México.

Tras el hallazgo, las autoridades activaron de inmediato los protocolos de feminicidio. Las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) lograron recabar pruebas que vinculan directamente a Herrera Coriand, suegra de la víctima, con el ataque.

Fuga y alerta internacional

La emisión de la ficha roja se produce después de que se confirmara que la sospechosa abandonó territorio nacional poco después de cometido el crimen. Ante el riesgo de que la imputada evada la acción de la justicia, la Fiscalía solicitó el apoyo de Interpol para elevar la búsqueda al ámbito internacional.