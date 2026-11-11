Interceptan tráiler con 35 toneladas de químicos en Sinaloa

El material granulado era trasladado en un tractocamión Freightliner. Dentro de la caja refrigerada se localizaron 18 tarimas con bultos de 25 kilogramos

Un tractocamión con caja refrigerada transportaba 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para elaborar metanfetamina cuando fue interceptado en la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán, en Sinaloa.

La intervención dejó tres personas detenidas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que el aseguramiento ocurrió en el kilómetro 033+450, sobre los carriles en dirección a Mazatlán, como parte del reforzamiento de la seguridad en ese puerto, Culiacán y el resto del estado.

La carga estaba distribuida en 18 tarimas

El material granulado era trasladado en un tractocamión Freightliner. Dentro de la caja refrigerada se localizaron 18 tarimas con bultos de 25 kilogramos, de acuerdo con la información difundida por el titular de la SSPC.

De ese total, 16 tarimas contenían dos toneladas cada una y las otras dos llevaban una tonelada y media por unidad. La distribución corresponde a las 35 toneladas reportadas por la dependencia federal.

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Mazatlán, Culiacán y el estado de Sinaloa, la @SSPCMexico aseguró 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para la elaboración de metanfetamina, conocida como cristal, y detuvo a tres personas. La acción fue realizada por personal del Servicio de Protección Federal @spf_sspc de @SSPCMexico como parte del Operativo Mazatlán, en el kilómetro 033+450 de la carretera federal libre 15 Mazatlán–Culiacán, en dirección a Mazatlán. La sustancia granulada era transportada en un tractocamión Freightliner con caja refrigerada, distribuida en 18 tarimas: 16 de dos toneladas y dos de una tonelada y media, integradas por bultos de 25 kilogramos. De manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo. Continuamos reforzando las acciones para combatir la producción de drogas, debilitar las capacidades de los grupos delictivos y proteger a las familias de Sinaloa. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2026 La acción se realizó en el marco del Operativo Mazatlán. La información disponible señala la participación de personal del Servicio de Protección Federal, adscrito a la SSPC. Presumen que se trata de acetato de plomo García Harfuch precisó que, de manera preliminar, la sustancia fue identificada como posible acetato de plomo. El secretario la relacionó con la presunta elaboración de metanfetamina, conocida como cristal. El reporte difundido no detalla el origen del cargamento, su destino final ni las identidades de las tres personas detenidas. Tampoco presenta un dictamen pericial definitivo sobre la composición del material asegurado. El titular de la SSPC indicó que las acciones de seguridad en Sinaloa continuarán enfocadas en combatir la producción de drogas y reducir las capacidades de los grupos delictivos.