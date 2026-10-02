Interceptan fuerzas de seguridad un tractocamión con hidrocarburo

En una operación coordinada de fuerzas federales y estatales en Oaxaca, interceptaron un tractocamión sobre la carretera Transístmica.

Un tractocamión cargado con hidrocarburo de procedencia presuntamente ilegal fue asegurado y un hombre fue detenido en una acción coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Estatal en el municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca.

La intervención se llevó a cabo sobre la carretera Transístmica, a la altura del entronque con la agencia de Piedra Blanca, en la región del Istmo de Tehuantepec, tras un reporte recibido en el Centro de Control Regional (C2) e instado a través del Servicio de Emergencias 9-1-1.

Durante el operativo conjunto, elementos del 99/o. Batallón de Infantería de la Sedena realizaron la aprehensión del conductor, de quien no se proporcionaron datos de identidad, y aseguraron un tractocamión blanco marca Kenworth, con número económico 1104, razón social Petro Pipas y placas 65-BA-8H del transporte público federal. La unidad arrastraba un contenedor cromado con franjas negras y placas 26-UN-6N del Estado de México que transportaba combustible, sin que hasta el momento se haya determinado la cantidad exacta del producto.

En la zona también hizo acto de presencia personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) para colaborar con el resguardo. Posteriormente, el detenido y la unidad con el hidrocarburo fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes para el inicio de las investigaciones correspondientes por presuntos delitos en materia de hidrocarburos.