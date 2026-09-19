Interceptan en Michoacán químico que venía desde China

La Fiscalía General de la República tomó resguardo del material precursor para continuar con las investigaciones locales.

Como resultado de las acciones de inteligencia y control aduanero, la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), identificó e inmovilizó una importación de 27,216 kilogramos de ácido tartárico en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La detección de la sustancia, que provenía del puerto de Shanghái, China, se logró a través de los mecanismos institucionales de análisis de riesgo y el seguimiento operativo que aplica la ANAM en los recintos portuarios.

De acuerdo con fuentes especializadas, el ácido tartárico suele ser utilizado en procesos químicos para separar y obtener formas quirales de sustancias sujetas a control, vinculadas principalmente con la síntesis de metanfetamina.

La inmovilización del cargamento proveniente de Shanghái, China, se actualizó a solicitud formal de la FGR para dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

Con esta intervención, el Gabinete de Seguridad y la ANAM reafirmaron su compromiso de modernizar la inspección aduanera y fortalecer la inteligencia institucional para frenar el flujo de precursores químicos y salvaguardar la seguridad nacional.