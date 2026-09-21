Interceptan camioneta con 228 mil cigarros sin permiso legal

El chofer fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público al no contar con la papelería exigida para el traslado.

Un importante decomiso de mercancía ilegal se registró en el municipio de San Diego de la Unión, donde corporaciones de seguridad lograron interceptar un cargamento de 228 mil cigarrillos de presunta procedencia extranjera que eran transportados de forma irregular por las vías de la región.

El hallazgo ocurrió durante las labores de vigilancia desplegadas dentro del Operativo Blindaje Guanajuato. En dicha acción participaron elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) en trabajo conjunto con integrantes de la Guardia Nacional, quienes mantenían un filtro de revisión e inspección en un punto estratégico del municipio.

Detección del cargamento y detención del responsable

Durante el desarrollo de las revisiones aleatorias, los agentes le marcaron el alto a una camioneta para inspeccionar la carga que trasladaba. Al momento de requerirle al conductor la documentación correspondiente que acreditara la importación legal, procedencia y transportación del tabaco, el individuo no pudo presentar ningún permiso o factura que avalara la mercancía.

Ante la probable comisión de un delito de índole federal por el traslado de mercancía de contrabando, las fuerzas de seguridad aseguraron 228 mil cigarrillos sin registro legal y la camioneta utilizada para el flete.

Tanto el chofer, que también fue detenido, como el vehículo y las cajas de cigarrillos fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes, las cuales se encargarán de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del implicado.