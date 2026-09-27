Intercambian a bebés recién nacidas en hospital de Mexicali

El organismo de salud admitió la confusión de las menores y ofreció una disculpa pública a los familiares afectados en el estado.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que dos recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían en un hospital de Mexicali.

El intercambio ocurrió en el Hospital de Gineco Pediatría número 31 de la capital de Baja California, según un comunicado del IMSS, que ofreció disculpas a las dos familias y anunció una revisión de sus procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal.

Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS, informó en un videomensaje que un equipo de nivel central viajó a Mexicali para reunirse con las familias y reconoció no solo la entrega equivocada, sino también que la institución no comunicó la situación desde que surgieron las primeras dudas.

Baja California informa sobre el caso de Hospital Gineco-Pediátrico 31 en Mexicali. pic.twitter.com/Kw3xYmNrJP — IMSS Baja California (@IMSS_BC) September 26, 2026 Paredes señaló que el Seguro Social asumirá la atención de las familias y ofrecerá acompañamiento psicológico, médico y jurídico, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La funcionaria añadió que las decisiones se tomarán junto con las familias, “a su ritmo”, y que el Instituto protegerá la identidad y los datos personales de las menores. Indicó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.