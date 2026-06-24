Intentan registrar imagen del Pato Merlín antes que su familia

Hubo varios intentos de registrar el nombre "Pato Merlín" en diferentes clases: desde servicios de entretenimiento, publicidad y uso en campañas políticas

De entre los millones de aficionados que siguen la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México, hay uno que se robó todos los reflectores: el Pato Merlín. Su alcance fue tanto, que muchas personas intentaron registrarlo para explotar su imagen antes que su familia.

Documentos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) mostraron que desde el 17 de junio hubo intentos de registrar la marca "Pato Merlín", los cuales llegaron desde Yucatán y Jalisco.

Fue hasta el 22 de junio que su dueña, Karla Ivette Gómez, acudió personalmente a las instalaciones del IMPI para registrar la imagen de su mascota, fue entonces que le informaron que ya habían intentado "madrugarlos".

El primer intento se dio el miércoles 17 de junio por parte de Rosa María Hernández Flores, con dirección en Zapopan, Jalisco; el segundo fue de David Sides Fuentes, con domicilio en Mérida. En particular, él buscó poder hacer uso de su imagen para campañas políticas.

El pato Merlín llegó como un regalo y hoy ya es parte de algo mucho más grande. 🦆⚽



En esta #FIFAWorldCup, Merlín se convierte en embajador oficial de nuestra Host City Ciudad de México, llevando con orgullo una historia de amor, esfuerzo y unión muy mexicana.



Porque el alma… pic.twitter.com/4ivZm78gEc — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 19, 2026

Hubo varios intentos de registrar el nombre "Pato Merlín" en diferentes clases: 41, para servicios de entretenimiento, así como actividades culturales, deportivas y educación; 35, para publicidad al igual que marketing de influencers; y 25, para prendas de vestir.

¿Quién es el Pato Merlín?

Merlín es un pato que vive en la Ciudad de México y saltó a la fama luego de salir a la calle con su familia a celebrar el triunfo de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La ternura que generó verlo caminando por las calles de la ciudad con su unifoeme del Tri cruzó fronteras, pues gracias al poder de las redes sociales, su imagen circuló en todo el mundo.