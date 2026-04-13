Intentan asaltar a trailero en la autopista Puebla–Orizaba

Las imágenes documentaron el hecho y la forma en la que operan estos grupos delictivos, quienes utilizan retenes falsos y vehículos detenidos.

Un trailero logró evitar un asalto armado en la autopista Puebla-Orizaba, en un hecho que quedó grabado en video y que volvió a evidenciar la inseguridad que enfrentan transportistas en esta vía considerada de alto riesgo.

El intento de robo ocurrió en el tramo de las Cumbres de Maltrata, donde sujetos armados instalaron un aparente retén ilegal para obligar a los conductores a detenerse y despojarlos de sus unidades o mercancía.

¿Cómo ocurrió el intento de asalto en la Puebla-Orizaba?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el operador circulaba de noche cuando detectó un vehículo detenido sobre el carril derecho, lo que encendió alertas.

Al aproximarse, varios sujetos comenzaron a hacerle señas con lámparas para que se detuviera; sin embargo, el conductor decidió no frenar y continuó su trayecto, maniobra que resultó clave para evitar el asalto.

En el video también se observa que uno de los presuntos delincuentes accionó un arma de fuego contra la unidad en movimiento, sin lograr impactar al operador.

¿Qué evidenció el video captado por el trailero?

Las imágenes no solo documentaron el intento de asalto, sino también la forma en la que operan estos grupos delictivos, quienes utilizan retenes falsos y vehículos detenidos para interceptar a transportistas en tramos con poca visibilidad.

Otro elemento que generó preocupación fue que, metros más adelante, el conductor captó la presencia de patrullas en la zona, sin que intervinieran ante la situación.