Intensifican labor para detener a autores de matanza en Zacatecas

El sábado las autoridades hallaron diez personas asesinadas en diversos municipios de Zacatecas., entre las víctimas se encontraba un exalcalde de Sombrerete

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que las agencias de seguridad del Gobierno federal están trabajando para detener a los responsables del asesinato de diez personas, entre ellos un exalcalde, en el estado de Zacatecas, cuya autoría aún se desconoce.

"Se está trabajando con el Gabinete de Seguridad para poder detener a los responsables", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria, sin ofrecer detalles concretos de la línea de investigación.

El sábado las autoridades hallaron diez personas asesinadas en diversos municipios de Zacatecas. Entre las víctimas mortales se encontraba el empresario y exalcalde del municipio de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez.

Algunos de estos cuerpos fueron colgados de un puente vehicular, otros abandonados en la vía pública y otro más en una carretera estatal.

Por el momento, se desconoce los motivos detrás de un crimen que ha conmocionado al estado, donde se han desplegado más de 400 militares para reforzar la seguridad.

No obstante, en un video difundido en redes sociales, presuntos miembros de Los Mayos, facción criminal del Cartel de Sinaloa, se atribuyen la autoría de la masacre y afirman que fue un encargo del gobierno estatal.

Las autoridades no han confirmado públicamente la veracidad de esta grabación.

Antes de que se publicara el video, el jefe de Gobierno de Zacatecas garantizó que los autores de la masacre "pagarán" y que "habrá justicia, no impunidad".