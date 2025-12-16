Intensifica Marina operativo para capturar a “El Guano” Guzmán

Se desplegó un operativo estratégico en el Triángulo Dorado tras la fragmentación del crimen. Esto se sabe de su influencia, búsqueda y recompensas.

En medio de la fragmentación del Cártel de Sinaloa y la reconfiguración de las estructuras criminales, Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, ha vuelto a colocarse en el centro de un operativo federal de alto impacto que se desarrolla en el Triángulo Dorado, región que abarca zonas de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Las autoridades han intensificado la presencia de fuerzas federales, con la participación de la Secretaría de Marina (Semar), apoyos aéreos y unidades de tierra que avanzan en zonas serranas para localizar y detener a este presunto líder, mientras versiones extraoficiales señalan que el despliegue abarca localidades como El Durazno y límites interestatales.

Identidad de Aureliano “El Guano” Guzmán Loera

Aureliano Guzmán Loera nació el 20 de octubre de 1946 y creció en Badiraguato, Sinaloa, donde se consolidó su papel dentro de la estructura del Cártel de Sinaloa. Autoridades lo identifican como uno de los dirigentes de una facción conocida como Gente del Guano, con influencia en rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Se le atribuye el control de redes delictivas que operan en territorios de difícil acceso y mantienen vínculos con la producción y traslado de sustancias como cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia el norte del país.

Desde el reciente despliegue, la Semar ha sobrevolado el área montañosa con aeronaves especializadas y ha desplegado convoyes en tierra, buscando cercar las zonas de mayor actividad criminal atribuida a “El Guano”. La operación ha generado expectación entre habitantes de comunidades serranas debido a la magnitud del operativo.

Los esfuerzos de búsqueda se realizan sin confirmación oficial sobre resultados, aunque persistentes versiones extraoficiales aseguran que el cerco se ha intensificado, con unidades federales coordinadas en varias localidades fronterizas entre Durango y Sinaloa.

La caída de figuras históricas como Joaquín “El Chapo” Guzmán y otros líderes ha propiciado luchas internas

Además, la amplia presencia de células criminales en el Triángulo Dorado ha sido históricamente un reto para las autoridades, que han enfrentado dificultades debido a la geografía y la complejidad de las organizaciones.

El gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Aureliano Guzmán Loera, mientras enfrenta cargos formales por tráfico de múltiples drogas ante cortes federales. Su búsqueda ha sido reiterada en operativos previos, reforzando la prioridad de su aprehensión.