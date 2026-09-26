Intensifica DEA la búsqueda de 'El Mayito Flaco'

La agencia reiteró que mantiene bajo seguimiento al hijo de “El Mayo” Zambada, a quien identifica como líder de la facción 'La Mayiza'

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) reforzó la búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”, a quien las autoridades estadounidenses acusan de delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La división de San Diego de la agencia reiteró que mantiene bajo seguimiento al hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, a quien identifica como líder de la facción “La Mayiza”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la DEA, Zambada Sicairos es señalado por una presunta conspiración para distribuir sustancias controladas en territorio estadounidense.

Difunden características de “El Mayito Flaco”

Como parte de la búsqueda, la división de San Diego incorporó a Zambada Sicairos a su lista de fugitivos y difundió algunos datos para facilitar su identificación.

La agencia señala que mide aproximadamente 1.75 metros, tiene ojos y cabello marrón, además de que utiliza otros nombres, entre ellos “El Caballero” y “El Heredero del Monte”.

#FugitiveFriday: @DEASANDIEGODiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance.



Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to @USMarshalsHQ at https://t.co/e2ZN4t0nuF@TheJusticeDept pic.twitter.com/BSdpIOZPbN — DEA HQ (@DEAHQ) September 25, 2026 El gobierno de Estados Unidos lo identifica como un narcotraficante al que considera peligroso y mantiene una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita localizarlo y lograr su captura. Ismael Zambada Sicairos es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, señalado como cofundador del Cártel de Sinaloa. A “El Mayito Flaco” se le atribuye la coordinación del traslado de toneladas de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Según la DEA, las actividades de su facción cuentan con el respaldo de distintos grupos, entre ellos Los Rusos, Los Flecha MZ, La Sombreriza y Los Cazadores. DEA señala una red de corrupción Las autoridades estadounidenses también sostienen que “El Mayito Flaco” habría construido una red de corrupción en la que participan autoridades y personas vinculadas con actividades criminales. De acuerdo con esa versión, dicha estructura le habría permitido mantener las rutas utilizadas para el tráfico de drogas y, al mismo tiempo, consolidar la presencia de su facción dentro del Cártel de Sinaloa.