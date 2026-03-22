Instalan nodo centro de red de lenguas indígenas en México

El nodo atenderá a entidades como Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, regiones con una amplia diversidad lingüística

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) avanzó en la estrategia nacional para la preservación lingüística con la instalación del nodo Centro de la Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas (Renili), iniciativa que agrupa a más de 250 especialistas en el país.

Un nodo clave para la región centro del país

Este nuevo centro fue instalado en la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, con la participación de académicos, investigadores y representantes de comunidades indígenas.

El nodo atenderá a entidades como Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, regiones con una amplia diversidad lingüística y donde se busca fortalecer la preservación de lenguas originarias.

Participación de especialistas y comunidades

La red está conformada por 256 integrantes, entre investigadores, docentes, desarrolladores y hablantes de lenguas indígenas, de los cuales más de 150 son hablantes nativos, lo que permite integrar el conocimiento académico con la experiencia comunitaria.

Este enfoque busca garantizar que las acciones no solo se queden en el ámbito teórico, sino que tengan impacto directo en las comunidades.

Estrategia nacional para frenar la desaparición de lenguas

La instalación de este nodo forma parte de una política más amplia impulsada por la Secihti para revertir el desplazamiento de lenguas indígenas en México, país que cuenta con 68 lenguas originarias y múltiples variantes, muchas de ellas en riesgo.

La Red Nacional se plantea como un espacio de articulación entre investigación científica, desarrollo tecnológico y trabajo comunitario, con el fin de diseñar soluciones sostenibles.

Líneas de trabajo del proyecto

Entre las principales acciones que se impulsarán a través de la red destacan:

Documentación lingüística, mediante la creación de repositorios y archivos especializados; Desarrollo tecnológico, con herramientas digitales ademas del uso de la inteligencia artificial ; Observación y diagnóstico, a través de un sistema nacional que monitoree lenguas en riesgo y la Revitalización cultural, en el cual promoverá el uso cotidiano y la transmisión generacional.

Diversas lenguas indigena se incluirán

En la región centro del país se trabajará con diversas lenguas, entre ellas náhuatl, otomí, totonaco, mazateco, mixteco y zapoteco, consideradas fundamentales dentro del patrimonio cultural mexicano.

Coordinación nacional e impacto a largo plazo

La Red Nacional de Lenguas Indígenas contempla la creación de un observatorio nacional, así como la vinculación entre instituciones académicas, centros de investigación y comunidades.

Especialistas destacan que este tipo de iniciativas permiten fortalecer la identidad cultural, generar políticas públicas basadas en evidencia y abrir nuevas herramientas para la enseñanza y preservación de las lenguas originarias.

Con este avance, el Gobierno de México busca consolidar una estrategia integral que combine ciencia, cultura y participación social para garantizar la permanencia de la diversidad lingüística en el país.