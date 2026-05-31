Instalan antimonumento por periodistas desaparecidos en CDMX

La instalación forma parte de una iniciativa impulsada por organizaciones civiles que buscan mantener vigente la exigencia de justicia para los comunicadores

A unos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, familiares de periodistas asesinados y desaparecidos, junto con colectivos defensores de la libertad de expresión, instalaron un antimonumento de casi una tonelada sobre Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, con el objetivo de visibilizar la violencia que enfrenta el gremio periodístico en el país.

La estructura fue colocada en la llamada Esquina de la Información, un punto emblemático de la capital donde durante décadas se concentraron importantes medios de comunicación y que actualmente continúa siendo una de las zonas con mayor afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

Un memorial para recordar a periodistas desaparecidos

La instalación forma parte de una iniciativa impulsada por familiares de víctimas, periodistas y organizaciones civiles que buscan mantener vigente la exigencia de justicia para los comunicadores asesinados o desaparecidos en México.

Los promotores del proyecto señalaron que el memorial pretende llamar la atención de la comunidad internacional que visitará el país con motivo de la Copa del Mundo, así como de los miles de periodistas extranjeros que cubrirán el torneo.

La estructura combina elementos metálicos y vegetales y fue diseñada para convertirse en un espacio permanente de memoria y denuncia sobre una problemática que continúa afectando al ejercicio periodístico en distintas regiones del país.

De acuerdo con colectivos participantes, desde el año 2000 más de 150 periodistas han sido asesinados en México, mientras que decenas más permanecen desaparecidos, cifras que mantienen al país entre los más peligrosos para ejercer esta profesión.

La “ruta de la memoria” suma un nuevo símbolo en Reforma

Para los familiares y activistas que participaron en la instalación, la creciente presencia de antimonumentos sobre Paseo de la Reforma refleja la cantidad de casos que permanecen sin resolverse y las demandas de justicia que continúan abiertas.

Jorge Verastegui, integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas, consideró que este tipo de expresiones se han convertido en herramientas de protesta social capaces de mantener visibles problemáticas que, de otra manera, podrían quedar relegadas del debate público.

"Nos parece que es una herramienta importante de protesta social porque irrumpe en el espacio público de una manera muy abrupta, sin pedir permiso al gobierno".

Los organizadores sostienen que el memorial servirá como un recordatorio permanente sobre los riesgos que enfrenta el periodismo y la necesidad de combatir la impunidad en los crímenes contra comunicadores.

Como parte de la jornada, también se rindió homenaje a Manuel Buendía, uno de los periodistas más influyentes del siglo pasado en México, asesinado el 30 de mayo de 1984 en la capital del país.

Los colectivos participantes destacaron la relevancia histórica de su trabajo periodístico y recordaron que su asesinato marcó un precedente en la discusión sobre los vínculos entre el crimen organizado y el poder político.

Además del homenaje a Buendía, el memorial busca representar a decenas de periodistas cuyos casos continúan sin resolverse y cuyas familias mantienen la exigencia de verdad y justicia.

La proximidad de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 fue uno de los factores que motivó la instalación del antimonumento en este momento. Los organizadores consideran que la atención internacional generada por el torneo representa una oportunidad para colocar nuevamente en la agenda pública la situación que enfrenta la prensa mexicana.

La expectativa es que millones de visitantes y cientos de medios internacionales que llegarán al país durante el Mundial puedan conocer el contexto de violencia e impunidad que ha marcado a numerosos periodistas en las últimas décadas.