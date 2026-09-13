Inmovilizan 54 toneladas de dextrosa en Aduana de Manzanillo

En una operación conjunta efectuada en la Aduana de Manzanillo, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificaron e inmovilizaron un cargamento de 54 toneladas de dextrosa.
La intervención del producto se llevó a cabo a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que esta sustancia puede ser utilizada de manera indebida como agente diluyente o de corte en la elaboración de drogas sintéticas, así como en la adulteración de productos farmacéuticos.
De acuerdo con el informe oficial, la localización e inmovilización de la mercancía fue resultado de la aplicación de mecanismos de análisis de riesgo, revisión documental y la verificación de perfiles operativos. Estas acciones forman parte de la estrategia interinstitucional para reforzar el control aduanero en los puertos marítimos del país e impedir el ingreso de insumos susceptibles de ser desviados hacia fines ilícitos.