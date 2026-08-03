INM investiga intento de incendio en estación migratoria

Dos migrantes fueron puestos a disposición de autoridades tras un presunto intento de incendio durante una protesta en la estación Siglo XXI de Tapachula

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que dos personas migrantes fueron remitidas a las autoridades competentes por su presunta participación en un intento de incendio registrado en la Estación Migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con el organismo, los hechos ocurrieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, cuando un grupo de personas extranjeras manifestó su inconformidad por la situación de sus trámites migratorios dentro del centro de alojamiento.

Protesta terminó sin personas lesionadas

Según el INM, durante la manifestación una colchoneta fue incendiada de manera intencional, por lo que se activaron los protocolos de seguridad para controlar la situación.

La institución aseguró que el incidente fue resuelto mediante el diálogo y la coordinación con autoridades federales y estatales.

El organismo destacó que no hubo personas lesionadas y afirmó que durante la atención del incidente se priorizó el respeto a los derechos humanos de quienes permanecían en la estación migratoria.

Despliegan operativo en Tapachula

Reportes previos señalaron que alrededor de 40 migrantes habrían protestado al enterarse de que serían deportados. También indicaron que algunas personas prendieron fuego a colchonetas dentro de las instalaciones.

Tras el incidente, elementos de corporaciones municipales, estatales y federales implementaron un operativo de seguridad, establecieron un perímetro de vigilancia e ingresaron al inmueble para restablecer el orden, mientras los migrantes quedaron bajo resguardo del INM.

La autoridad migratoria no dio a conocer la nacionalidad de las dos personas puestas a disposición de las autoridades.

Persisten preocupaciones por estaciones migratorias

El activista Luis Rey García, del Centro de Dignificación Humana, señaló que a la estación Siglo XXI llegan personas deportadas de países como Venezuela y Cuba, además de denunciar periodos de incomunicación y estancias de hasta diez días.

También estimó que alrededor de 65 mil migrantes permanecen varados en la frontera sur del país en espera de la resolución de sus procesos.

El incidente ocurre en un contexto marcado por el incendio registrado en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 migrantes, un caso que derivó en procesos judiciales contra diversos funcionarios del Instituto Nacional de Migración.