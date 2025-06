 'Injusta' detención a golpes de mexicano en EUA: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este miércoles como una “injusticia” la violenta detención de un migrante mexicano, hecha el pasado fin de semana por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en el marco de las redadas que ya cumplen tres semanas en Estados Unidos.

"Es injusto, todo es una injusticia", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La presidenta enfatizó que las mexicanas y los mexicanos que viven en Estados Unidos y, en general los migrantes, son personas que se fueron a aquel país por necesidad y “han aportado a Estados Unidos, toda su vida”.

Sheinbaum se refirió así a la detención el pasado fin de semana de Narciso Barranco, un migrante de origen mexicano que fue detenido y golpeado por autoridades del ICE afuera de su trabajo en el condado de Orange, en California.

El arresto de Barranco, un trabajador de jardinería y padre de tres hijos estadounidenses -un veterano y dos marines activos- se viralizó luego de que en redes sociales circularan imágenes de su violento arresto.

En los videos se puede ver a varios hombres armados y encapuchados, quienes detienen al hombre y lo someten violentamente, lo que desató críticas de los internautas por el exceso de fuerza que utilizaron los agentes para detenerlo.

“Imagínense, los hijos de esta persona son inclusive parte del ejército de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a seguir defendiendo a nuestros hermanos y hermanas allá”, apuntó Sheinbaum.

Asimismo, aseguró que el consulado mexicano entró en contacto con Barranco de forma inmediata para asistirlo.

Celebra discurso de Diego Luna

La mandataria también aprovechó para reconocer el monólogo del actor mexicano Diego Luna, quien durante el programa 'Jimmy Kimmel Live' criticó duramente las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, que tachó de "autoritarias".

“Dice justamente esto: que las y los mexicanos que viven particularmente en Los Ángeles son millones de mexicanas y mexicanos que han dado su vida para que Estados Unidos sea lo que es y la ciudad de Los Ángeles sea lo que es”, apuntó.

Insistió en que su Gobierno va a defender a los mexicanos en EUA a través de sus consulados y reiteró que los connacionales tienen que ser reconocidos.

“Hemos dicho que tienen que ser reconocidos los mexicanos allá, que no estamos de acuerdo con las redadas, que los migrantes no son criminales, que sean una persona que cometió algún delito, pues que se actúe, pero los millones y millones de mexicanos no son delincuentes, son héroes y heroínas”, zanjó.

