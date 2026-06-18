Inician maestros marchas en nueva jornada del Mundial en CDMX

La movilización de la CNTE ocurre tras 16 días de huelga nacional y en medio de exigencias del movimiento para reabrir negociaciones sobre demandas laborales

Profesores mexicanos cumplieron este miércoles con las marchas de protesta anunciadas en la capital del país que han provocado bloqueos viales sobre avenidas principales como el Paseo de la Reforma o la Calzada de Tlalpan, cerca del Estadio Ciudad de México, en medio de una de las jornadas del Mundial 2026.

El grupo de personas se concentró desde primeras las horas de la mañana de hoy en las vías del sur de la urbe cerca del monumento deportivo donde hoy tendrá lugar el partido que enfrenta a Uzbekistán y Colombia.

El Servicio de Transportes Eléctricos dividió la operación de la Línea 1 del Trolebús en dos circuitos provisionales mientras que el Sistema de Transporte Colectivo Metro cerró cinco estaciones del Centro Histórico de manera temporal para garantizar la seguridad de los ciudadanos y aficionados.

El director general del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, anunció a través de redes sociales de que las estaciones Bellas Artes, Allende, Pino Suárez y Zócalo, todas ellas pertenecientes a la Línea 2, sufrieron afectaciones.

Las autoridades viales recomendaron a la población anticipar salidas y utilizar rutas alternas para llegar o salir de la zona.

La movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocurre tras 16 días de huelga nacional y en medio de las exigencias del movimiento para reabrir negociaciones sobre demandas laborales y de seguridad social, entre ellas cambios al sistema de pensiones y la revisión de disposiciones heredadas de reformas anteriores.

El despliegue de los cuerpos de seguridad de la Policía Metropolitana se reforzó tanto en el centro como en el sur de la ciudad en un contexto marcado por los operativos de la justa futbolera.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la marcha convocada por la CNTE, y aseguró que los grupos que impulsan las acciones más radicales ya no cuentan con la representación mayoritaria del magisterio.