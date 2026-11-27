De acuerdo con la información oficial, la determinación se tomó tras confirmarse un segundo caso de la enfermedad en una unidad de producción ubicada en Umán

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) autorizó la vacunación estratégica contra la influenza aviar AH5N1 en ocho municipios de Yucatán, como acción preventiva orientada a proteger la producción avícola nacional y reforzar el control sanitario en la región.

De acuerdo con la información oficial, la determinación se tomó tras confirmarse un segundo caso de la enfermedad en una unidad de producción ubicada en el municipio de Umán, el mismo que fue atendido bajo los protocolos sanitarios establecidos y, según se destacó, no representa un riesgo para la avicultura nacional.

Así será la vacunación

El Senasica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, dio luz verde a los avicultores para iniciar la inmunización de aves en unidades de producción comercial dentro de la zona focal y perifocal de los casos detectados.

El perímetro autorizado abarca ocho municipios:

Chocholá

Hunucmá

Kinchil

Mérida

Samahil

Tetiz

Ucú

Umán

En esta demarcación se ubican 39 granjas dedicadas a la producción de gallinas de postura de huevo para plato, así como aves progenitoras y reproductoras.

Así se detectó y confirmó el segundo caso

El segundo contagio del virus AH5N1 en Umán, Yucatán, quedó confirmado después de que el médico veterinario responsable de una granja de postura reportó la mortalidad inusual de mil 154 aves.

Tras el aviso, personal del Senasica acudió de inmediato para poner en marcha las medidas sanitarias correspondientes y recolectó muestras que fueron procesadas en el Laboratorio Oficial de Mérida, donde los análisis arrojaron resultado positivo.