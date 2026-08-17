Inicia suspensiones de líneas que no fueron registradas

La suspensión escalonada de líneas celulares no vinculadas a la identidad de los usuarios dio inicio de forma oficial en México.

La suspensión de líneas telefónicas que no fueron vinculadas con la identidad de sus usuarios comenzó en México de manera escalonada.

Este domingo 16 de agosto inició el proceso para los números celulares cuya terminación es 0 y que no fueron registrados antes del plazo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Las compañías telefónicas tienen hasta 72 horas posteriores al vencimiento para aplicar la suspensión, por lo que el corte del servicio puede presentarse de manera gradual.

Los usuarios afectados perderán temporalmente servicios como llamadas, mensajes de texto y datos móviles; sin embargo, la suspensión no significa perder el número telefónico.

Para recuperar el servicio, el titular deberá completar la vinculación de su línea con su identidad, de acuerdo con el procedimiento establecido por su compañía telefónica.

El calendario continuará durante los próximos meses

Las líneas que terminan en 1 tienen como fecha límite el 31 de agosto; posteriormente seguirán las terminaciones 2 y 3 en septiembre, y así sucesivamente hasta llegar al número 9, cuyo plazo vence el 31 de diciembre de 2026.

La medida forma parte del esquema de registro obligatorio impulsado por la CRT para vincular las líneas móviles con sus usuarios y combatir el uso anónimo de teléfonos en delitos como la extorsión y el fraude.