Fausto Isidro Meza Flores comparece por videoconferencia ante una jueza federal; la FGR lo imputará por delincuencia organizada y delitos contra la salud

La audiencia inicial de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, comenzó este lunes 23 de noviembre de 2026 en los juzgados federales del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El presunto líder de una facción del cártel de los Beltrán Leyva comparece por videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, donde permanece bajo resguardo antes de su traslado al centro penitenciario.

Durante la diligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de sus áreas especializadas, formulará imputaciones en su contra por los presuntos delitos de delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Audiencia se realiza a puerta cerrada por seguridad

La sesión es encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien determinó que el procedimiento se desarrollara de manera privada por motivos de seguridad, por lo que se restringió el acceso a los representantes de los medios de comunicación.

Una vez que la Fiscalía presente las imputaciones, se prevé que la defensa de Meza Flores solicite la duplicidad del término constitucional, de 72 a 144 horas, para que la autoridad judicial determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Esta solicitud permitiría ampliar el plazo legal antes de que la jueza resuelva su situación jurídica. Hasta el momento del reporte, no se había informado sobre una determinación judicial definitiva.

También comparecen dos presuntos colaboradores

En la misma audiencia participan otros dos detenidos durante el operativo federal realizado en Guasave, Sinaloa.

Se trata de Germán “N”, alias “El Serafín”, identificado como primo de Meza Flores y presunto segundo al mando de la organización, así como de José “N”, señalado como su cuñado y supuesto operador financiero.

Ambos enfrentan el procedimiento judicial junto con el presunto líder criminal, en el marco de las investigaciones por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Estados Unidos también busca la extradición de “El Chapo Isidro”

Además de las acusaciones que enfrenta en México, Fausto Isidro Meza Flores cuenta con un requerimiento de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

En febrero de 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo incorporó a su lista de los 10 fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Las autoridades estadounidenses lo relacionan con actividades de narcotráfico, mientras que en México es señalado como presunto jefe de una facción del cártel de los Beltrán Leyva.

Fue detenido durante operativo en Guasave, Sinaloa

La captura de “El Chapo Isidro” ocurrió el viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, durante un despliegue de fuerzas federales.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Meza Flores fue localizado y detenido en un domicilio de ese municipio. Su captura ocurrió en medio de la disputa interna del cártel de Sinaloa, tras el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García.

El procedimiento judicial iniciado este lunes representa el primer paso para definir su situación legal en México, mientras permanece pendiente el desarrollo de las investigaciones y el proceso relacionado con la solicitud de extradición estadounidense.