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Inhabilitan narcolaboratorio en Durango y aseguran metanfetamina

Por: Fernanda Izaguirre

16 Octubre 2026, 16:10

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Fuerzas federales incautaron 1.3 toneladas de droga y sustancias químicas en una operación conjunta encabezada por la Marina.

Inhabilitan narcolaboratorio en Durango y aseguran metanfetamina

En una operación conjunta encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de drogas sintéticas en el estado de Durango.

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Durante la intervención en el sitio, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina terminada, 4,500 litros de precursores químicos, 2,902 kilogramos de sustancias químicas sólidas y diverso equipo especializado para la elaboración a gran escala de estos estupefacientes.

Autoridades informaron del aseguramiento y localización del laboratorio clandestino a través de sus cuentas oficiales.

Con la localización e inhabilitación de este centro de producción clandestino, el Gabinete de Seguridad de México asesta un importante golpe a las estructuras operativas de la delincuencia organizada, debido a que con estas estrategias se frena la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas en la región; por lo tanto, se evita que más de un millón de dosis de sustancias ilícitas lleguen a las calles para su comercialización.

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