Inhabilitan narcolaboratorio en Durango y aseguran metanfetamina

Fuerzas federales incautaron 1.3 toneladas de droga y sustancias químicas en una operación conjunta encabezada por la Marina.

En una operación conjunta encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), autoridades federales localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la fabricación de drogas sintéticas en el estado de Durango.

Durante la intervención en el sitio, las fuerzas de seguridad lograron el aseguramiento de aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina terminada, 4,500 litros de precursores químicos, 2,902 kilogramos de sustancias químicas sólidas y diverso equipo especializado para la elaboración a gran escala de estos estupefacientes.

Autoridades informaron del aseguramiento y localización del laboratorio clandestino a través de sus cuentas oficiales.

En Durango, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, en coordinación con @SSPCMexico y @FGRMexico, se localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina. Durante la intervención se aseguraron aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetamina, 4,500 litros de precursores químicos, 2,902 kilos de sustancias químicas sólidas y equipo utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Con estas acciones se debilita la capacidad de producción de drogas de las organizaciones criminales y se evita que estas sustancias lleguen a las calles. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 16, 2026 Con la localización e inhabilitación de este centro de producción clandestino, el Gabinete de Seguridad de México asesta un importante golpe a las estructuras operativas de la delincuencia organizada, debido a que con estas estrategias se frena la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas en la región; por lo tanto, se evita que más de un millón de dosis de sustancias ilícitas lleguen a las calles para su comercialización.