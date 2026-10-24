Inhabilitan más de 8 toneladas de sustancias en Zacatecas

Agentes del Ministerio Público Federal supervisaron la destrucción de insumos químicos para drogas sintéticas asegurados en el estado de Zacatecas.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la destrucción e inhabilitación de más de 8.5 toneladas de sustancias nocivas, precursores químicos y narcóticos, así como diversos objetos utilizados en centros de procesamiento clandestinos localizados en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Las diligencias de identificación, conteo, pesaje y toma de muestras fueron supervisadas directamente por agentes del Ministerio Público Federal (MPF) en coordinación con el Órgano Interno de Control (OIC) de la institución, garantizando el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes.

Posteriormente, los materiales fueron trasladados con el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) hacia una empresa especializada en el Estado de México para su destino final e inhabilitación.

Desglose de materiales asegurados y destruidos

El operativo comprendió la eliminación de una significativa cantidad de insumos y equipos vinculados a la producción de drogas sintéticas, entre ellas, se destruyeron 8 toneladas, 554 kilos, 988 gramos y 23,356 litros de sustancias nocivas para la salud y precursores químicos.

Se inhabilitaron 46 gramos con dos miligramos de clorhidrato de metanfetamina y 278.444 litros de metanfetamina, y fueron destruidos 554 artículos, entre los que se contabilizaron tambos, bidones, mangueras, estufas artesanales y tanques de gas empleados para la elaboración ilegal de sustancias.