Inhabilitan centro de operaciones delictivas en Oaxaca

Un operativo conjunto por diferentes elementos de seguridad aseguró 160 paquetes de droga, nueve armas de fuego y equipo táctico en un inmueble de Juchitán.

En una acción interinstitucional coordinada, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, inhabilitaron uno de los principales centros de operaciones delictivas y logística de narcomenudeo en la región del Istmo de Tehuantepec.

El despliegue táctico se derivó de una orden de cateo ejecutada en un inmueble ubicado en la colonia Mártires del 31 de Julio, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Dicho predio estaba identificado por las labores de inteligencia como el núcleo de recepción de grandes volúmenes de estupefacientes para su posterior distribución y venta al menudeo en diversos puntos de la localidad.

Durante la incursión, los elementos de seguridad lograron el aseguramiento de:

156 paquetes de hierba seca con características propias de la marihuana.

4 paquetes de polvo blanco, presuntamente cocaína.

3 paquetes de sustancia con propiedades de la droga conocida como cristal.

9 armas de fuego (4 armas largas y 5 armas cortas).

Equipo táctico diverso y 2 mangueras especializadas, presuntamente destinadas a la extracción ilícita de hidrocarburos (huachicol).

Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Las sustancias serán sometidas a peritajes químicos para precisar su peso y composición, mientras que el armamento será analizado mediante pruebas de balística forense para verificar su eventual relación con eventos violentos y homicidios registrados de manera reciente en la región.

Con la neutralización de este punto neurálgico, las instituciones de los tres niveles de gobierno asestan un fuerte impacto financiero y operativo a las estructuras criminales en Juchitán, reafirmando los compromisos dentro de la estrategia de pacificación en el estado de Oaxaca.