Inhabilitan campamento con 2 toneladas de sustancias en Michoacán

A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer que también se aseguraron 1,515 litros y 1,991 kilos de metanfetamina

Autoridades federales inhabilitaron este lunes un laboratorio clandestino, donde lograron decomisar más de dos toneladas de sustancias químicas en Zitácuaro, Michoacán.

A través del Gabinete de Seguridad se dio a conocer que también se aseguraron 1,515 litros y 1,991 kilos de metanfetamina, así como reactores y tanques de gas.

En Zitácuaro, Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética, donde aseguraron 1,515 litros y 1,991 kilos de metanfetamina, más de 2 toneladas de… pic.twitter.com/fkB20uTGiZ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026 Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR) acudieron a este lugar para llevar a cabo este operativo. Se destacó la ubicación de 2,644 laboratorios clandestinos, donde aseguraron más de 132 toneladas de metanfetamina y más de 5,400 toneladas de precursores químicos durante la presente administración.