Inhabilitan 11 plantíos de mariguana en La Yesca, Nayarit

Durante el primer despliegue de las intervenciones realizadas en el municipio de La Yesca, el personal operativo de las fuerzas armadas mexicanas localizó e inhabilitó 11 sembradíos de cannabis, una antena de radioenlace con señal a internet, una cámara de monitoreo remoto y un vehículo automotor, logrando además la captura de un sujeto en el sitio.

En coordinación con @SEDENAmx, @GN_MEXICO_ y Policía Estatal de Nayarit, realizamos acciones de vigilancia y disuasión en La Yesca, Nayarit.



Como resultado, localizamos y erradicamos 11 plantíos de marihuana, aseguramos 190 kg de presunta marihuana y detuvimos a un presunto… pic.twitter.com/bMsePrBlls — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 4, 2026

Estas intervenciones tácticas se efectuaron en el marco de los operativos de vigilancia y disuasión orientados a mermar la infraestructura de la delincuencia organizada y reforzar la seguridad pública en el estado de Nayarit, donde elementos de la Secretaría de Marina de México actuaron en despliegue coordinado con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

En la segunda acción de patrullaje, las fuerzas de seguridad del país ubicaron e inhabilitaron un asentamiento provisional de la delincuencia organizada. En este punto, los efectivos de las corporaciones mexicanas incautaron cinco bolsas con aproximadamente 190 kilogramos de hierba con características de marihuana, así como diverso vestuario táctico.

Tanto el detenido como la droga y los implementos asegurados fueron remitidos ante la representación social de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.