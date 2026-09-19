Ingresan al penal de Cuautla a feminicida de estudiante española

Francisco Javier 'N' fue ingresado al penal de Cuautla tras ser detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la estudiante española

Francisco Javier “N”, alias “El Trompas”, fue ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social Varonil de Cuautla, Morelos, señalado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte, ocurrido el pasado 12 de septiembre.

El hombre fue detenido durante la tarde del 17 de septiembre y quedó a disposición de las autoridades penitenciarias, en espera de que se realice la audiencia inicial, en la que la Fiscalía de Morelos buscará formularle imputación por el delito de feminicidio.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la aprehensión fue realizada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con autoridades federales y estatales.

Además, solicitará la pena máxima de 70 años de prisión contra Francisco Javier “N”.

El operativo permitió cumplimentar la orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, quien ahora permanece recluido mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la detención y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia y seres queridos ante esta dolorosa e irreparable pérdida”, señaló el funcionario.

Claudia había llegado a México por un intercambio

Claudia Tacoronte, estudiante de nacionalidad española, llegó a México a mediados de agosto para participar en un programa de intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven residía en Cuernavaca y, de acuerdo con la información difundida tras su muerte, se trasladó a Cuautla, municipio ubicado aproximadamente a una hora de la capital morelense, para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

El 12 de septiembre fue reportado su feminicidio, hecho que dio paso a una investigación por parte de la Fiscalía estatal.

Familia viajará desde España para repatriar el cuerpo

La familia de Claudia Tacoronte tiene previsto arribar a México este viernes desde España para realizar los trámites correspondientes y proceder con la repatriación del cuerpo de la joven.

Mientras tanto, Francisco Javier “N” permanece en el penal de Cuautla a la espera de su primera audiencia ante un juez, donde se definirá su situación jurídica conforme avance el proceso.