Ingresan a 'El Chino' al penal de Chiconautla, en Ecatepec

Las autoridades lo investigan como posible sucesor de Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, identificado como fundador y líder original de La Chokiza.

Autoridades del Estado de México ingresaron al penal de Chiconautla, en Ecatepec, a David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, identificado como presunto líder del grupo criminal La Chokiza.

La detención representa un golpe contra una estructura señalada por operar principalmente en el oriente del Estado de México, donde se le relaciona con delitos como extorsión, homicidio, robo con violencia, despojo y secuestro exprés.

Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

De acuerdo con las investigaciones, “El Deivid” fue capturado este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando presuntamente intentaba abordar un vuelo.

En el operativo participaron autoridades mexiquenses, fuerzas federales y corporaciones capitalinas, como parte de las acciones para ubicar a objetivos prioritarios vinculados con grupos generadores de violencia.

Tras su captura, David “N” fue trasladado inicialmente a instalaciones ministeriales en Toluca, donde se realizaron diligencias, certificación médica y revisión de su situación jurídica.

Lo trasladaron bajo fuerte dispositivo de seguridad

Posteriormente, el detenido fue llevado al penal de Chiconautla, en Ecatepec, bajo un fuerte operativo de seguridad.

Reportes nacionales señalaron que el traslado se realizó en una unidad blindada tipo Rhino, debido al perfil del detenido y a las investigaciones que lo señalan como presunto jefe operativo de La Chokiza.

El ingreso al centro penitenciario quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que definirá su situación legal en las próximas audiencias.

Asumió presuntamente el control tras captura de “El Choko”

Las autoridades investigan a David “N” como posible sucesor de Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, identificado como fundador y líder original de La Chokiza.

“El Choko” fue detenido en septiembre de 2025 y posteriormente enviado al penal federal del Altiplano, acusado de delitos relacionados con delincuencia organizada y secuestro.

Tras esa captura, las indagatorias apuntan a que “El Deivid” habría asumido el control de la organización para mantener operaciones delictivas en distintos municipios del Estado de México.

La Chokiza ganó notoriedad pública por presentarse como una organización de apoyo vecinal y social, con actividades como reparto de despensas, asesorías comunitarias y respaldo a comerciantes.

Sin embargo, investigaciones oficiales señalan que esas actividades habrían sido utilizadas como fachada para encubrir operaciones de extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, invasión de predios, préstamos “gota a gota” y control territorial.

Las autoridades ubican operaciones del grupo en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca y Zumpango.

La detención de “El Deivid” forma parte de una ofensiva contra grupos delictivos que operan en el oriente del Estado de México, una zona donde autoridades han identificado redes dedicadas a extorsionar comerciantes, controlar predios y generar violencia.

El caso continuará bajo investigación para determinar su probable participación en los delitos que se le atribuyen y para establecer si existen más integrantes activos de la organización.

Autoridades mexiquenses consideran esta captura como un avance relevante contra una célula que, pese a haber anunciado públicamente su supuesta disolución tras la detención de “El Choko”, habría continuado operando bajo un nuevo mando.