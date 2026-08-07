Ingresan a Aguirre Rivero al Altiplano por caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero fue detenido por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias sobre la desaparición de los 43 normalistas

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue ingresado este jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde permanecerá mientras enfrenta el proceso penal iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias del caso Ayotzinapa.

El exmandatario llegó al penal de máxima seguridad alrededor de las 15:22 horas, bajo un discreto dispositivo de seguridad y escoltado por agentes de la FGR. Minutos después ingresó al inmueble para ser puesto a disposición de las autoridades penitenciarias.

Aguirre Rivero fue detenido la mañana de este jueves en Tepotzotlán, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez federal por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

De acuerdo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa apuntan a que el entonces gobernador ordenó desaparecer las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, donde habría quedado registrado el paso del autobús Estrella de Oro 1531 en el que viajaba un grupo de estudiantes normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.

La titular de la FGR sostuvo que las indagatorias permitieron concluir que el ocultamiento de ese material no obedeció a una falla técnica, sino que habría sido parte de una operación deliberada organizada desde la cúpula del gobierno estatal para eliminar evidencia relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes.

Tras su ingreso al Cefereso, Aguirre Rivero fue sometido a la revisión médica de protocolo y trasladado al área de Observación y Clasificación, donde permanecerá en tanto se define su situación jurídica.

Hasta la tarde de este jueves, el Centro de Justicia Penal Federal anexo al penal aún no había fijado la fecha ni la hora de la audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación y solicitará la vinculación a proceso del exgobernador.