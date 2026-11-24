Más de 80 elementos federales, vehículos blindados y un helicóptero resguardaron su llegada a la prisión de máxima seguridad

Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, ingresó este lunes al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de ser trasladado desde la Ciudad de México bajo un amplio dispositivo de seguridad de fuerzas federales.

El presunto líder del cártel de Guasave, detenido el viernes pasado durante un despliegue de la Marina y el Ejército en Sinaloa, fue entregado a las autoridades penitenciarias a las 17:38 horas. La unidad blindada en la que viajaba procedía de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y cruzó la entrada principal del Centro Federal de Readaptación Social número 1.

Su ingreso fue resguardado por más de 80 elementos de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones federales. El convoy utilizó cuatro vehículos blindados tipo Rhino, cada uno escoltado por cuatro camionetas artilladas con ocho efectivos, además de un helicóptero que vigiló el recorrido de más de 80 kilómetros hasta el centro penitenciario.