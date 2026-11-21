Un nuevo grupo de centroamericanos cruzó desde Guatemala hacia Chiapas; busca avanzar por México rumbo a Estados Unidos.

Una nueva caravana de personas migrantes centroamericanas ingresó a territorio mexicano durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, a través de la frontera entre Guatemala y Chiapas, con la intención de avanzar hacia el norte del país y llegar a Estados Unidos.

El contingente, integrado por aproximadamente 200 personas, salió de Ayutla, en el departamento guatemalteco de San Marcos, y cruzó el puente internacional Rodolfo Robles, que conecta a ambos países.

De acuerdo con reportes sobre el ingreso del grupo, el cruce ocurrió alrededor de las 5:00 horas. Entre sus integrantes hay personas originarias de Honduras, Nicaragua, Venezuela y El Salvador.

Los migrantes avanzaron por la carretera federal que comunica Suchiate, Talismán y Tapachula, municipio al que esperaban llegar durante este viernes para descansar y posteriormente continuar su recorrido.

La caravana lleva una manta con un mensaje religioso y fue identificada con el nombre "Dios Unido con Nosotros".

Agentes del INM intentaron dialogar con el contingente

Durante el trayecto, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) se acercó a los integrantes del grupo para intentar establecer comunicación y hablar sobre las condiciones de su ingreso y seguridad.

Sin embargo, los caminantes continuaron su marcha sin detenerse ante los llamados de los agentes migratorios, quienes los acompañaban con unidades de resguardo.

Se suma a otras caravanas que buscan llegar a Estados Unidos

El nuevo contingente se incorpora a los grupos de personas migrantes que han salido de Centroamérica en los últimos meses con la intención de atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos.

Su ingreso ocurre mientras otra caravana, denominada "Dios con nosotros", integrada por casi mil personas, avanza por la costa de Chiapas. Este grupo salió de Tapachula el pasado 10 de noviembre y el jueves 19 reanudó su recorrido desde Pijijiapan hacia Tonalá.

Las caravanas enfrentan un panorama migratorio complicado por las restricciones de Estados Unidos y las medidas de control en la región. De acuerdo con autoridades mexicanas, ninguna de las 24 caravanas registradas durante la actual administración ha conseguido llegar hasta la frontera norte del país.