Ingresa contingente de migrantes por la frontera sur en Chiapas

Las autoridades permitieron el avance inicial de las personas procedentes de Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos.

Cientos de migrantes procedentes de Honduras cruzaron este viernes la frontera sur de México. El contingente, compuesto principalmente por centroamericanos que buscan llegar a territorio estadounidense, ingresó a través del Puente Internacional Rodolfo Robles, en el municipio chiapaneco de Suchiate, sin que corporaciones migratorias o policiales frenaran su avance inicial.

Entre los integrantes del grupo destaca el caso de Josué Rodríguez, un hondureño de 24 años que vivió siete años en Carolina del Norte antes de ser deportado. Con dos hijas pequeñas de nacionalidad estadounidense esperándolo, el joven confía en que los resultados electorales adversos para la administración de Donald Trump propicien condiciones más favorables para los flujos migratorios.

Antecedentes de caravanas y contención oficial

Este desplazamiento representa el tercer grupo masivo que arriba a territorio mexicano en menos de dos meses, un fenómeno que no se registraba con tal intensidad desde mediados de 2024.

Previamente, en septiembre y octubre, dos caravanas originarias de San Pedro Sula recorrieron la costa de Chiapas antes de ser disueltas por el Instituto Nacional de Migración (INM), organismo que optó por entregar documentos temporales para permitir el tránsito individual de los extranjeros en lugar de tolerar el avance colectivo.

Postura de organizaciones y contención en la frontera sur

Organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Pueblo Sin Fronteras, han señalado que la sincronización de estas movilizaciones con los ciclos electorales estadounidenses podría estar influenciada por intereses políticos. Desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una veintena de agrupaciones han intentado emprender la travesía hacia el norte desde la frontera sur, aunque todas han sido neutralizadas y desintegradas en su paso por los estados de Chiapas y Oaxaca.