 Ingresa Chapo Isidro a la lista de los más buscados del FBI

El Buró Federal de Investigación (por sus siglas en ingles FBI) agregó a la lista de los diez fugitivos más buscados a Fausto "Chapo" Isidro Meza Flores, un narcotraficante mexicano y líder del Cártel de Sinaloa.

El FBI ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la captura y condena de Meza Flores. Se cree que está involucrado en la producción, transporte y distribución de grandes cantidades de drogas, incluyendo cocaína, metanfetamina y marihuana.

El prófugo de la justicia es considerado un fugitivo peligroso y se cree que puede estar escondido en México. El FBI trabaja en estrecha colaboración con las autoridades mexicanas para localizar y capturar a Meza Flores.

The #FBI has named Fausto Isidro Meza-Flores to its Ten Most Wanted Fugitives List. He is allegedly involved with the possession, distribution, and importation of large quantities of heroin, methamphetamine, cocaine, fentanyl, and marijuana into the US: https://t.co/rUTvAmlM8H pic.twitter.com/Y5nFLjgiQf