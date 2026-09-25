Ingresa alcalde de Juchitán al Altiplano por presunta extorsión

Miguel Sánchez Altamirano fue trasladado al penal federal tras ser detenido por presuntos vínculos con Los Cromos y enfrentar cargos de extorsión agravada

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

El alcalde fue trasladado desde Oaxaca a la Ciudad de México y posteriormente al penal federal, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso judicial. Este jueves está prevista su audiencia inicial por videoconferencia, en la que se le informarán formalmente los cargos que enfrenta ante un juez con sede en Oaxaca.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y del gabinete de seguridad federal, Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, es señalado por sus presuntos vínculos con Los Cromos, grupo identificado por las autoridades como una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que opera en la región del Istmo de Tehuantepec.

Señalan presunta cobertura desde el gobierno municipal

Las autoridades sostienen que, desde la estructura del gobierno municipal, el edil habría brindado cobertura política y económica a esa organización, además de facilitar información de las cámaras del C2 y alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad estatales y federales.

También lo señalan por su presunta participación en esquemas de extorsión y cobro de piso.

Detienen a otro presunto integrante de la estructura

Durante el operativo también fue detenido Alberto de la Paz López, “La Parca”, a quien las autoridades relacionan con una estructura dedicada a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, además de presuntos mecanismos de protección para grupos delictivos en la región.

La detención de ambos ocurrió el miércoles 23 de septiembre como parte de un operativo conjunto de autoridades federales y estatales.

Alcalde enfrentará audiencia inicial

La FGEO informó que los dos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Con el ingreso del alcalde al Altiplano, el siguiente paso será la audiencia inicial, en la que la Fiscalía formulará la imputación y el juez determinará la situación jurídica del edil conforme avance el procedimiento penal.