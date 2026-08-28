Informalidad laboral en México alcanza récord en julio: INEGI

La ocupación informal en México alcanzó en julio de 2026 su nivel más alto desde que existen registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con 34 millones 143 mil 28 personas bajo esta condición laboral.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Enoe) correspondiente a julio, esta cifra representó un aumento de un millón 83 mil 880 personas respecto a junio y marcó el máximo registrado desde 2005.

Con este incremento, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 56.2%, frente al 55% reportado en junio y al 56.1% registrado un año antes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en julio 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.6 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.2% participación económica

▪️2.9%… pic.twitter.com/WceLEY5Qur — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) August 27, 2026

La ocupación formal registra una caída

En contraste, el número de personas con una ocupación formal disminuyó en 412 mil 889 durante julio, para ubicarse en 26.61 millones. Esta fue la reducción mensual más importante desde julio del año pasado.

En total, la población ocupada en México, considerando los sectores formal e informal, llegó a 60.8 millones de personas, lo que significó la creación de 670 mil 991 empleos frente a junio.

Los datos del Inegi muestran que los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 485 mil 711 personas durante julio.

En cambio, los trabajadores subordinados y remunerados disminuyeron en 91 mil 83, mientras que los asalariados registraron una reducción de 197 mil 428 personas respecto al mes anterior.

Construcción y manufactura impulsan al sector secundario

En el sector primario, que comprende actividades como agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, se registraron 8 mil 109 ocupaciones menos que en junio.

El sector secundario, integrado por la industria y la construcción, sumó 988 mil 789 ocupaciones. Dentro de este grupo destacaron la construcción, con 543 mil 892, y la manufactura, con 364 mil 903.

En el sector terciario salieron 214 mil 939 personas de la ocupación durante julio. Sin embargo, el comercio incorporó 170 mil 15 personas más respecto a junio.

La ocupación disminuye frente a julio de 2025

En la comparación anual, la población ocupada disminuyó en 45 mil 352 personas. La ocupación femenina se ubicó en 24.9 millones, una reducción de 110 mil respecto a julio de 2025, mientras que la masculina llegó a 35.8 millones, con un incremento anual de 65 mil.

La población desocupada alcanzó 1.8 millones de personas, 79 mil más que un año antes. Entre las mujeres, la desocupación llegó a 806 mil, un aumento de 98 mil; entre los hombres fue de un millón, una reducción de 19 mil.

La población no económicamente activa fue de 43.1 millones de personas, equivalente al 40.8 por ciento de la población de 15 años y más. Esta cifra aumentó en 1.7 millones frente a julio de 2025.

Por su parte, la tasa de participación económica se ubicó en 59.2% en julio de 2026, por debajo del 60.2% registrado en el mismo mes del año pasado.

La tasa de desocupación fue de 2.9%, frente al 2.8% de julio de 2025. En tanto, la tasa de subocupación se estableció en 6.7%, menor al 7.3% registrado un año antes.

La tasa de condiciones críticas de ocupación, calculada a partir de salarios mínimos equivalentes con base en enero de 2026, alcanzó 38.9% en julio.

El indicador se ubicó por encima del 37.3% registrado en julio de 2025, de acuerdo con los datos de la Enoe del Inegi.