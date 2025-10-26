Infonavit dará apoyo y pausa en pagos a afectados por lluvias

Derechohabientes con daños por lluvias podrán diferir créditos seis meses y recibir hasta 25 mil pesos adicionales para reparar sus viviendas

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció un paquete de medidas especiales para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Por instrucción de la Presidenta de la República, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que los pagos de créditos hipotecarios serán diferidos durante seis meses en los municipios con declaratoria de daños. Además, quienes cuenten con un Dictamen de Determinación de Daños recibirán un apoyo económico de 25 mil pesos adicionales al seguro tradicional.

Las acciones también contemplan facilidades para derechohabientes con créditos en cartera vencida, acceso a préstamos de emergencia para la reparación de viviendas y prórrogas en las obligaciones patronales correspondientes al quinto y sexto bimestre de 2025, así como al primero de 2026. El pago de estos compromisos podrá reanudarse a partir de mayo del próximo año.

En el caso de Veracruz, una de las entidades más golpeadas por las tormentas, se estima que más de 76 mil derechohabientes se beneficiarán con estas medidas, incluyendo 16 mil personas residentes en los municipios con mayores daños. En conjunto, los apoyos representan una inversión cercana a los 4 mil 447 millones de pesos.

Romero Oropeza destacó que estas acciones buscan garantizar la recuperación del patrimonio de las familias afectadas y complementan las estrategias anunciadas por el gobierno federal.

Mientras tanto, el gobierno de Veracruz amplió la suspensión de clases hasta el 1º de noviembre en varios municipios del norte del estado, como Álamo Temapache, Poza Rica y Texcatepec, debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias y anegaciones.

Durante octubre, las precipitaciones dejaron 76 personas fallecidas y 39 desaparecidas en el país, de acuerdo con reportes oficiales. Veracruz fue la entidad más afectada, con 34 muertes y 14 desaparecidos; le siguieron Hidalgo con 22 víctimas y Puebla con 19. Querétaro y San Luis Potosí también reportaron afectaciones materiales en diversas comunidades.