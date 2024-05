 Influencer regala $100,000 a vagabundo y lo gasta en un día

El influencer conocido por regalar dinero, HotSpanish, vivió recientemente una experiencia desafortunada tras intentar cambiar la vida de un hombre en situación de calle, obsequiándole 100 mil pesos.

Pero llegó la decepción cuando se enteró que el hombre había regresado a vivir las calles y se había gastado todo el dinero en un solo día.

El objetivo era darle una oportunidad para salir de la situación en la que se encontraba.

Sin embargo, al día siguiente, le informaron que el hombre había sido visto nuevamente debajo de un puente.

HotSpanish encontró al hombre en situación de calle en estado de ebriedad.

Descubrió que el hombre había gastado los 100 mil pesos en un solo día, en su mayoría en alcohol y repartiendo el dinero. El hombre admitió haber consumido "alcohol del bueno" y que solo le quedaban 100 pesos en su bolsillo: “se fueron rápido”, comentó.

En su video anunció que ahora regalará dinero de otra forma sin especificar cómo. "La situación de cómo le doy el dinero a la gente va a cambiar, lo voy a tener que pensar bien, porque no se me hace justo la neta (…) ya no va a ser así de fácil de ahora en adelante", afirmó.

Sus seguidores mostraron su apoyo en los comentarios, argumentando que los 100 mil pesos podrían haber sido mejor utilizados por otras personas que realmente lo necesitan.

Algunos incluso pidieron ser los próximos beneficiarios, destacando sus propias necesidades.

