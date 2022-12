Inflación en México es producto de un fenómeno mundial: AMLO

López Obrador minimizó el repunte de la inflación en el país y afirmó que es un fenómeno mundial, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania principalmente

Por: Redacción

Diciembre 23, 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador, minimizó este viernes el repunte de la inflación en el país y afirmó que es un fenómeno mundial, impulsado por la guerra entre Rusia y Ucrania principalmente.



'Explicar de que es un fenómeno, como todo mundo lo sabe, menos ustedes (la prensa) o fingen no saberlo, de que es un fenómeno mundial, no es algo surgido en México. Es algo que se precipitó con la guerra de Rusia y Ucrania y que ha ido bajando', afirmó el mandatario durante su rueda de prensa diaria.



Estas declaraciones se dan luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicara el jueves que la inflación en el país durante la primera quincena de diciembre llegó al 7.7 %, mayor al 7.46 % reportado en la segunda quincena de noviembre.



López Obrador dijo a la gente que su Gobierno está tomando medidas para bajar la inflación como el subsidio al precio de las gasolinas, del diesel y del gas 'y hemos podido controlar, bajar la inflación'.



Además, presumió, ha habido un incremento al salario mínimo durante su Administración del 62 % en términos reales y que el año entrante aumentará el 20 % 'y vamos a llegar casi al 90 % del poder adquisitivo, lo que no se veía en 40 años'.



Asimismo, recordó que nunca se había tenido inscritos en el seguro social a 21.6 millones de trabajadores de la economía formal con 14,600 pesos mensuales, 'eso nunca había pasado'.



Comparó el nivel de inflación con Estados Unidos, la cual dijo es siempre menor a la mexicana, y a la Europa que es de 10.1 %, así como de otros países como Chile (13.3 %), Rusia (12.6 %) y Colombia (12.5 %).



'Es un fenómeno mundial', recalcó.



La inflación de 2021 cerro en 7.36 %, mientras que en 2020 fue del 3.15 %, en 2019 del 2.83 % y en 2018 los precios al consumidor se elevaron un 4.83 %.



El Banco de México (Banxico) elevó el 10 de noviembre la tasa de interés a un récord de 10 %, lo que representa el decimosegundo incremento consecutivo del objetivo para tratar de contener la inflación.