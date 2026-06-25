Inflación en México baja a 3.55% en junio: Inegi

La inflación anual en México se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio, mientras el índice de precios al consumidor registró una baja de 0.11%

La inflación anual en México se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio, una disminución respecto al 3.94% registrado al cierre de mayo, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con este resultado, el indicador retoma una trayectoria descendente luego de que durante tres meses consecutivos presentara incrementos.

Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró una disminución de 0.11% respecto a la quincena inmediata anterior.

En la primera quincena de junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.274 y representó una disminución de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.55%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/MjqX4rsc3J — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 24, 2026

El componente subyacente mantiene incrementos

El Inegi detalló que el índice de precios subyacente, considerado un mejor indicador de la inflación al excluir productos con alta volatilidad, registró un aumento de 0.19% en la quincena y de 4.12% en comparación anual.

Dentro de este componente, las mercancías aumentaron 0.11% quincenal y 3.65% anual, mientras que los servicios avanzaron 0.27% respecto a la quincena previa y 4.57% frente al mismo periodo del año anterior.

En contraste, el componente no subyacente disminuyó 1.14% en términos quincenales, aunque presentó un incremento anual de 1.61%.

Agropecuarios bajan; energéticos suben

Los precios de los productos agropecuarios registraron una reducción de 0.66% respecto a la quincena anterior y una baja anual de 2.65%.

Por su parte, los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 0.10% en la quincena y 3.49% en comparación con el mismo periodo del año previo.

Asimismo, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios, retrocedió 0.37% en la quincena y presentó un incremento anual de 3.30%.

Aguacate y transporte aéreo lideran alzas

Entre los productos y servicios con mayores incrementos durante la primera mitad de junio destacaron el aguacate, con un alza de 18.51%; el transporte aéreo, con 13.75%; los hoteles, con 8.73%; la papa y otros tubérculos, con 5.76%; y los servicios turísticos en paquete, con 4.07%.

En términos anuales, las mayores variaciones se registraron en las categorías de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (7.95%), seguros y servicios financieros (6.76%), restaurantes y servicios de alojamiento (6.73%), servicios educativos (5.92%) y salud (4.87%).

Estas cifras se dan a conocer después de que el Gobierno de México presentara el pasado 16 de abril una estrategia para contener la inflación mediante subsidios a combustibles, acuerdos con productores y comercios, así como acciones para fortalecer la logística de distribución de alimentos.